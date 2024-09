Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere il peggior personaggio della serie si svela

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024) Il: Glidel, ilsiATTENZIONE – Spoiler sull’episodio 5 di Il: GlidelStagione 2 Sauron (Charlie Vickers) è il cattivo principale in Il: Glidel, ma certo non è il. Come da tradizione nel mondo di Tolkien, gli Uomini fanno sempre del loro meglio per apparire ii. E infatti, la definizione dispetta a Kemen (Leon Wadham), il figlio di Pharazôn (Trystan Gravelle), che è diventato centrale nella trama legata alla sorte di Númenor. Questo giovane saccente e privilegiato si è lasciato travolgere dal gusto per ilmentre cerca di impressionare il padre, terrorizzando chiunque non sia d’accordo con lui.