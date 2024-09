I 25 migliori film horror di sempre | classici moderni e cult

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) Da The Ring a L'esorcista, da It Follows a Suspiria: la nostra guida suida non perdere in streaming. Fin dai cortometraggi muti di Georges Méliès, il genereè tra quelli più amati dal pubblico. Brividi, emozioni forti, spaventi. Il cinema nella sua sensorialità massima, tra inquietanti presenze, mostri, fantasmi, sangue e spregiudicata violenza. Un genere che, negli anni, si è costantemente evoluto: fin dal primoriconosciuto, ossia Lo studente di Praga di Stellan Rye, passando poi per Nosferatu il vampiro di Murnau o Il gabinetto del dottor Caligari, toccando poi Psyco, L'esorcista, Non aprite quella porta di Tobe Hooper. Senza dimenticare altri maestri come Wes Craven, Dario Argento, John Carpenter. Nomi e autori che hanno riscritto