Che falsa vi dico cosa ha fatto Shaila Gatta entra al Grande Fratello ed è subito segnalazione choc

(Di martedì 17 settembre 2024) C’è anche l’ex velina di Striscia la Notizia,nella casa del2024. E hail suo ingresso dalla porta rossa nel corso della prima puntata, quella di lunedì 16 settembre. Ex ballerina di Amici, ha ballato sul bancone più famoso della tv per ben 928 puntate fra il 2017 e il 2021, per ben quattro edizioni del tg satirico. Inoltre, con la compagna Mikaela Neaze Silva ha anche condotto Paperissima Sprint dal 2019 al 2022. Il nome diera uscito alanche durante ls corsa edizione: per una paparazzata sospetta con Mirko Brunetti, l’ex di Perla Vatiero. “Qui Mirko è con tale, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”, aveva raccontato Alfonso Signorini.