Calcio Eccellenza Toscana Mazzola e Asta | la felicità del tecnici Ghizzani e Bartoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Una bella vittoria, quella delsul difficile campo della Nuova Foiano, squadra allenata dal fresco ex Argilli. I ragazzi disi sono imposti 2-0, grazi alle reti di Camilli e Boumarouan. "Siamo stati più spigolosi e pungenti – le parole del tecnico biancoceleste –: in questa categoria, meglio essere più scorbutici che ‘bellini’. Siamo contenti per questa prima vittoria: se la squadra riesce a essere scorbutica e mantenere gli attributi, sempre forti e costanti, avremo un’arma in più per questo campionato. I ragazzi hanno espresso tutti volontà e hanno da parte mia piena fiducia, anche chi non è entrato oggi. Ci portiamo a casa questi tre punti e già da oggi iniziamo a lavorare alla partita contro l’di domani (ritorno Coppa Italia)". Il, dopo due giornate, si trova a un passo alla vetta, a -2 dal Signa che ha centrato due successi su due.