Briatore apre Crazy Pizza ‘Napoli è un brand figo’ | ecco quanto costerà una margherita

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Napoli è una città stupenda. Quando oggi siamo arrivati c’era il diluvio universale. Poi si è aperto, per cui è una scusa in più per venire a Napoli. La nostra è una sfida. Questa non è una pizzeria. Uno viene qui e fa una serata tranquilla. C’è la musica, c’è un certo tipo di servizio, non credo di essere in competizione con nessuno. È una roba a parte. Chi vuol venire viene, chi non vuol venire, non viene. Non comprendo tutte queste polemiche che ci sono state. Rispetto assolutamente tutti”.