Basket femminile Dinamo Sassari e Battipaglia impegnate nell’andata dei preliminari dell’EuroCup 2024-2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Inizia la stagione europeadeltricolore! Ad inaugurare la campagna internazionale sono laWomen e la PB63deidi EuroCup tra domani mercoledì 18 e giovedì 19 settembre – le gare di ritorno sono in programma la settimana prossima a campi invertiti – che danno accesso alla fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza. Lavola in Grecia per affrontare le elleniche del Giannina (palla a due domani sera alle 19:30 ora italiana, con il ritorno tra circa una settimana al PalaSerradimigni), con la squadra sarda che vuole provare ad entrare nuovamente nei raggruppamentidopo il buon percorso dello scorso anno quandoarrivò fino agli ottavi di finale.