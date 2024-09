Violenta esplosione nel centro città polizia e soccorsi sul posto | persone evacuate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)e squadre di vigili del fuoco sono arrivati suldopo che, intorno alle 7, i centralini sono impazziti per un fiume di chiamate. A quanto si apprende ci sarebbe stata una potentenella zona centrale della. Le notizie che arrivano sono frammentarie ma, da un primo rapporto, sembra che lo scoppio sia avvenuto all’interno di un bar – discoteca. Una portavoce dellaha portato le prime testimonianze. >> “Bella anche così”. Eleonora Giorgi e il tumore, in pubblico per la prima volta senza capelli. Poi quelle parole choc: “Salutarvi per l’ultima volta” Abbiamo isolato l’area e sono in corso le indagini”, ha dichiarato un portavoce della, aggiungendo che l’è avvenuta intorno alle 7 del mattino. L’sarebbe avvenuta di fronte a un edificio. Gli abitanti sono stati invitati ad evitare la zona.