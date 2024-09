Uomini al volante pericolo costante | commettono tre volte più infrazioni e incidenti rispetto alle donne | il nuovo studio ribalta lo stereotipo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si dice: “al”, ma questo proverbio sembra non rispecchiare la realtà: glihanno infatti una probabilità tresuperioredi commettereal codice della strada durante la guida e di essere coinvolti in, oltre ad avere una maggiore tendenza nel creare situazioni altamentese per gli altri quando in strada. A rivelarlo unocondotto da Anton Kazun, professore assistente presso l’HSE FES, e Mikhail Belov, assistente di ricerca presso il Centro internazionale per lodelle istituzioni e dello sviluppo, riportato su Sociology of power.