Ultime Notizie Roma del 16-09-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Europa centrale e orientale sono sconvolto da una drammatica alluvione che ha causato almeno 15 morti dalla Polonia fino al Mar Nero morti feriti distruzione la tempesta Boris ha fatto 7 vittime nel sud-est dellania hanno annunciato domenica servizi di emergenza che hanno segnalato anche la scomparsa di una persona in seguito all’episodio metereologico dei giorni scorsi si registra un nuovo decesso nella regione di Galati dove sono già morte 5 persone a causa delle alluvioni 4 persone hanno perso la vita in Polonia Ucraina Austria Repubblica Ceca risultano scomparse 7 persone Ti registro una vittima anche l’Italia sta per tornare nel mirino di una pesante ondata di maltempo con una depressione che esisterà sono Steve almeno fino a venerdì andiamo negli Stati Uniti è stata sicuramente una giornata ...