Traffico Roma del 16-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Luceverdedai trovati dalla redazione ancora intenso ilsulle consolari in entratarallentamenti e code sulla via Aurelia da Malagrotta a via Aurelia Antica stessa situazione sulla Flaminia Salaria con incolonnamenti rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti ed all’aeroporto dell’Urbe a via del Foro Italico via del Foro Italico sia persia per un incidente code tra le uscite Corso di Francia e sportivi in direzione della Salaria incolonnamenti sulla tangenziale est da via delle Valli a via Salaria verso lo stadio Olimpico è tra Prenestina & viale Castrense in direzione di San Giovanni ricordiamo che hanno preso il via i lavori la rampa per la Prenestina che resta chiusa per chi percorre la tangenziale est in direzione di San Giovanni ripercussioni anche in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggioreancora sostenuto anche ...