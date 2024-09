Tony Effe e Giulia De Lellis si sono già lasciati? L’indiscrezione | Hanno preso strade diverse

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 16 settembre 2024)DesigiàLa coppia dell’estate sarebbe già scoppiata: secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti,Deavrebbero deciso di separarsi. È quanto afferma un utente che ha scritto un messaggio all’esperta di gossip: “Sembra che abbiano deciso di prenderenon per litigi o problemi ma perchèscoperto di avere obiettivi diversi.vuole concentrarsi sul lavoro mentre, come sappiamo, sogna una famiglia”. Il condizionale, però, è d’obbligo. Nel momento esatto in cui circolava il rumor, infatti, la stessa influencer ha postato una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui c’è anche uno scatto che la vede scambiarsi un bacio, seppur a distanza, con il trapper.