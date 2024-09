The Penguin | la recensione della serie con Colin Farrell

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 16 settembre 2024) The: laconDisponibile su Sky dal 20 settembre, Thepotrebbe inserirsi nella scia di quelletv, spin-off di lungometraggi di successo, che hanno allargato il mondo e l’immaginario proposto da una storia precedente. Come Andor o The Continental, che rispettivamente ampliano l’universo di Star Wars e di John Wick, anche lacon protagonistanei panni di Oz “il Pinguino” Cobb mira ad espandere l’universo di Gotham creato da Matt Reeves in The Batman, dove ha esordito il personaggio nel 2022. E ora, in attesa del sequel, arriva a disposizione degli spettatori unadi otto episodi che racconta dell’ascesa al potere di quello che diventerà trai più iconici villain dell’Uomo Pipistrello.