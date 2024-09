Stop al contratto di Sara Giudice in Rai | la giornalista denunciata insieme al compagno da una collega per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lanon farà parte della squadra di inviati de L’altra Italia, il nuovo programma di Antonino Monteleone che andrà in onda su Rai 2 da ottobre. La decisione è stata presa dalla Rai perché, come ha anticipato il Foglio, l’exdi Piazzapulita è accusata (alNello Trocchia) dida un’altra, che lavora a sua volta nella tv pubblica. L’episodio contestato risale al 29 gennaio del 2023. Dopo le indagini, la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione pere Trocchia e sarà adesso il gip a decidere, dopo la discussione fissata il prossimo dicembre. “È vero – ha confermato Monteleone al il Foglio – mi è stato comunicato da Paolo Corsini, il direttore dell’Approfondimento Rai che ildinon può essere finalizzato. L’editore mi ha comunicato che non ci sono le condizioni“.