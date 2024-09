Sonego-Daniel in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Chengdu 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lorenzosfiderà Taronel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Il tennista azzurro è reduce dal titolo a Winston-Salem e vuole chiudere al meglio la stagione, perciò va a caccia di risultati importanti anche in Asia. Partirà favorito contro il giapponese, il quale sta attraverso un pessimo momento di forma con ben 10 sconfitte negli ultimi 12 match disputati. Lorenzo ha vinto l’unico precedente, nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, al termine di una battaglia di tre set e oltre tre ore di gioco. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma mercoledì 18 o giovedì 19 settembre, cone campo ancora da definire.