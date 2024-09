Sassuolo il campionato non decolla ma l' obiettivo non cambia | tornare subito tra le big

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) C'è grande attesa per il, chiamato a un pronto ritorno in Serie A, dopo undici stagioni consecutive e una storica partecipazione in Europa League. È stata giocoforza un'estate di grandimenti, a partire dall'allenatore, con Grosso che ha preso il posto di Ballardini: salutati - non a cuor leggero - Matheus Henrique, Erlic, Bajrami, Pinamonti, Maxime Lopez, Ferrari e Defrel, sono arrivati giocatori più adatti alla categoria, come Odenthal, Iannoni, Caligara, Pierini e Lovato, insieme a Moldovan, proveniente dall'Atletico Madrid, Muharemovic, dalla Juventus, i vari Romagna, Miranda, Pieragnolo, Paz, Ghion, D'Andrea, Antiste, Moro, Alessandro Russo e Satalino, di rientro dai rispettivi prestiti, e Kumi e Flavio Russo, promossi dalla Primavera.