Portuense prima sconfitta sul campo amico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)0 petroniano idea calcio 2: Cattozzo, Masu (37’st Piazzi), Gaiani, Masiero, Alberi, Sovrani (16’st Baglietti), Luciani (16’st Braghiroli), Renzi (33’st Sassoli), Melandri, Faccani, Borsetti. A disp. Lofiego, Di Masi, Cocchi, Taroni, Fantoni. All. Mariani. PETRONIANO IDEA CALCIO: Verardi, Canè, Cuppini, Kamga, Boccalupo (1’st Pierdomenico), Francesci, Cristiani (25’st Cordoni), Ezechia, Tonelli (38’st Guerra), Maestri (1’st Reda), Bologna (23’st Fotso). A disp. Ferrari, Malagoli, Soffritti, Neri. All. Ronzani. Arbitro: Simone Topo di Cesena. Marcatori: 12’st Cristiani, 21’st Tonelli. Note: ammoniti Cattozzo, Masiero, Sassoli, Cristiani, Guerra e Fotso.in campionato per i rossoneri di mister Mariani (foto), messi sotto da una matricola più affamata e determinata.