Orrore a Traversetolo | due neonati trovati nella villetta degli orrori

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una studentessa di 22 anni è indagata per omicidio dopo il ritrovamento sconvolgente dei corpi di duesua casa. La comunità diè sotto shock. A, piccolo comune vicino Parma, una scoperta agghiacciante ha sconvolto l’intera comunità. Il 15 settembre, durante un sopralluogo in unaapparentemente tranquilla, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo di un neonato, sepolto in un angolo del giardino. La villette: un altro corpicino ritrovato Notizie.com foto Ansa È stato un cornicino scolpito a mano, nascosto in un punto remoto della casa, a indirizzare gli inquirenti verso un luogo che nascondeva uninimmaginabile. Il primo ritrovamento ha dato il via a una serie di indagini che hanno portato alla scoperta di un secondo cadavere, anch’esso appartenente a un neonato, sepolto vicino al primo.