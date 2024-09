Non rallenta l’inflazione Federconsumatori | Necessari interventi urgenti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 16 settembre 2024)ad agosto si conferma al +1,1% echiede misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie L’Istat conferma il lieve calo delad agosto, che si attesta all’1,1%. Anche il carrello della spesa segna unmento, segnando quota +0,6%. La decelerazione è trainata soprattutto dalla flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da -6% a -8,6%), ma anche dei prezzi dei servizi relativi all’abitazione (da +2,7% a +2,5%). A spingere al rialzo, invece, sono i costi dei beni energetici regolamentati (da +11,7% a +14,3%), nonché, come abbiamo denunciato in più occasioni, quelli relativi alle vacanze, con i prezzi dei trasporti cresciuti del +2,9% (dato a nostro parere ancora sottostimato). Secondo le stime dell’O.N.F.