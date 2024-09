Nmosd Battaglia Ainmo | Nuovo farmaco blocca quasi 100% evoluzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 set. (Adnkronos Salute) – ?Oggi per i pazienti con disturbo dello spettro della neuromielite ottica () ci sono farmaci innovativi, capaci di portarci vicino aldel blocco dell’della malattia, cosa che nel passato non era possibile. Il diritto ad accedere a queste cure è quindi fondamentale, come lo è anche il diritto ad avere la possibilità di guardare al futuro?. Così Mario Alberto, socio fondatore e vice presidente die direttore generale Aism, partecipando all?incontro in cui Astrazeneca, assieme ad Alexion – AstraZeneca rare Disease, ha annunciato l?approvazione al rimborso di ravulizumab negli adulti affetti dapositivi all’anticorpo anti-aquaporina-4 (Aqp4) (Ab+).