Milano il centrodestra occupa l’aula | Il sindaco riferisca su San Siro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ailhato questo pomeriggiodel Consiglio comunale, interrompendo la seduta, per chiedere aldi riferire sul futuro di San. Dopo la richiesta di sospensiva della seduta da parte delle opposizioni, bocciata, è scoppiata la bagarre, con Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati che si sono alzati e hanno raggiunto il centro delcon dei cartelli recitanti: “nel pallone. Anni dopo anni e siamo di nuovo al punto di partenza. Ora chi pagherà per questa deficienza?“. La seduta è stata quindi sospesa. “Sala venga subito a riferire in aula sulla vicenda San– ha spiegato Riccardo Truppo capogruppo di Fratelli d’Italia -, si sono persi troppi anni e ci chiediamo chi pagherà questi ritardi“.