Meteo lunedì si apre una nuova fase di instabilità

(Di lunedì 16 settembre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Il mese di settembre continuerà a mostrare il suo volto più atipico. Il connubio tra l’anticiclone russo-scandinavo e quello atlantico impedirà alle correnti oceaniche di raggiungere l’Europa mantenendo in vita alle basse latitudini un lungo canale di bassa pressione esteso dal Mar Nero al Mediterraneo. Quest’area disarà alimentata direttamente dalle correnti fresche continentali che scorreranno sul bordo meridionale dell’anticiclone e conterrà alcuni minimi che i modelli matematici stanno cercando faticosamente di identificare. Una previsione piuttosto semplice nelle linee generali ma alquanto complessa nel dettaglio perchè rovesci e temporali non seguiranno delle vere e proprie perturbazioni. Vediamo come potrebbe andare senza scendere troppo nei particolari.