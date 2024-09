In Campidoglio la terza edizione del Premio Cinema Indipendente Sergio Pastore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – Il” è intitolato alla memoria del regista, produttore e giornalista, in seguito alla realizzazione del cortometraggio documentario “UN AMMIREVOLE” che sarà proiettato durante la conferenza stampa il 23 Settembre inalla Sala del Carroccio. Questoè dedicato a chi ha e ha avuto il coraggio di andare avanti con i propri progetti pur non avendo grandi “colossi” al proprio fianco, e ha mantenuto nelle sue opere l’integrità del proprio pensiero ; in più questovuole interpretare l’importanza dei Diritti Umani nella Libertà, così come ha fattonella sua vita portando avanti le sue idee senza condizioni, affermando il Diritto alla Libertà degli Autori, degli Interpreti e degli Sceneggiatori.