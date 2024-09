Germania esplosione a Colonia | vasta operazione di polizia nel centro

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – Unadiè in corso neldi, in, da questa mattina per un'avvenuta poco dopo le 7. "Abbiamo isolato l'area e sono in corso indagini", ha dichiarato la portavoce dellacitata dai media tedeschi. L'sarebbe avvenuta di fronte a un edificio. Gli abitanti sono L'articolodinelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.