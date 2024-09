Fognini-Safiullin in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Chengdu 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Fabiosfiderà Romannel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Non ha pescato bene il tennista azzurro, che ha disputato un solo incontro nell’ultimo mese e mezzo e partirà sfavorito contro il russo, accreditato dell’ottava testa di serie. I due non si sono mai affrontati in carriera, ma le condizioni di gioco favoriscono il russo, che infatti lo scorso anno ha raggiunto la finale in questo torneo. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma mercoledì 18 o giovedì 19 settembre, cone campo ancora da definire. Latelevisiva dell’evento è offerta da Sky Sport, che monitora il torneo sul cemento cinese mediante i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204).