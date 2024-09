FC 25 | Tutte le Novità della Prima Stagione Total Rush addio XP

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 16 settembre 2024) Con FC 25, Electronic Arts ha introdotto un’importanteche rivoluziona il modo di vivere le stagioni nel gioco. Non solo Football Ultimate Team (FUT), ma anche le modalità Career e Clubs saranno coinvolte nelle stagioni, offrendo ai giocatori nuove opportunità di avanzamento e ricompense in ogni modalità. La1, chiamata “”, porta con sé un’esperienza rinnovata che mette al centro il gioco di squadra e la personalizzazione del proprio percorso. Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa c’è di nuovo. Le Stagioni si espandono a tutto il gioco Fino ad ora, le stagioni erano una caratteristica esclusiva di FUT, ma con FC 25, EA SPORTS ha deciso di estenderle anche alle modalità Career e Clubs.