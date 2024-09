Emmy Awards 2024 | ‘Shogun’ serie tv da record ‘Hacks’ miglior commedia Tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Los Angeles, 16 settembredi statuette agliper 'Shogun'. Latv di Fx e prodotto da Hulu-Disney+, che racconta le lotte di potere nel Giappone del XVII secolo, ha ottenuto ben 18 premi diventando peraltro la prima non anglofona a vincere quello per ladrammatica. Il protagonista Hiroyuki Sanada ha vinto quello comeattore, la co-protagonista Anna Sawai l'equivalente per lainterprete femminile. Era “il ruolo di una vita”, ha ringraziato lei molto commossa. Sorpresa invece per l'allacomica: ha vinto 'Hacks'. Lo show Hbo/Max su una matura comedian che deve riconquistare pubblico e verve ha strappato la statuetta alla favorita ‘The Bear’, che si aspettava di bissare con la seconda stagione il trionfo della passata edizione.