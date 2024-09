Dall’Ucraina a Firenze | un' ambulanza crivellata di proiettili dell’esercito russo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 - Settembre 2022, Ucraina: un'sta soccorrendo un uomo ferito in un bombardamento che ha causato danno a soli civili, ma viene bersagliata da centinaia die da schegge di missili russi. Il personale di soccorso non fa in tempo neppure a caricare il ferito, perché l'attacco avviene dopo 30 secondi dall'arrivo dei medici. Settembre 2024,: l'di colpi arriva in piazza della Signoria, a ricordare che la guerra in Ucraina prosegue e continua a fare vittime. L'mitragliata, insieme a una in servizio attivo delle Misericordie Fiorentine, sarà esposta oggi 16 settembre sotto Palazzo Vecchio e dal 17 al 19 settembre in piazza Bartali davanti all’Ipercoop di Gavinana. L'obiettivo è testimoniare l'orrore della guerra in Ucraina, che colpisce anche e soprattutto i civili.