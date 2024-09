Conosco Cinzia Dal Pino chi è davvero | la testimonianza-choc sull' imprenditrice di Viareggio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Sono rimasto sconcertato da questa notizia, non mi sarei mai aspettato tutto questo, conoscendo la famiglia, la figlia, il marito, sono persone genuine": a parlare, collegato dacon Zona Bianca su Rete 4, Francesco Benedusi, bagnino che conosce e che ha lavorato conDal, l'ai domiciliari per aver investito e ucciso l'uomo che l'aveva derubata qualche istante prima. "Lei aveva molto timore delle situazioni che c'erano al mare - ha raccontato il signor Benedusi -. Addirittura a volte poteva capitare che si trovavano degli abusivi sul mare, automaticamente magari io intervenivo con altri bagnini per mandarli via e ricordo che la signoraveniva e a volte mi diceva di lasciar perdere, 'altrimenti fanno cose peggiori, tanto poi andranno via da soli'. Poi dopo io con gli altri bagnini facevo in modo di allontanarli".