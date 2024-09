Come si diversifica una razza in genetica e perché nell’uomo non può accadere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) QUI trovate le puntate precedenti Un termine pittoresco ma fuorviante spesso usato nella divulgazione evoluzionistica è quello di “antenato comune” a due razze o a due specie. In questo post cercheremo di rispondere alla domanda:avviene la formazione di una specie o di unaa partire da un gruppo inizialmente omogeneo? Ancora una volta avremo modo di osservare chei meccanismi di formazione di specie e razze non trovano le condizioni per stabilizzarsi. Se una popolazione animale, inizialmente omogenea (cioè con frequenze geniche uguali in tutti i sottogruppi in cui è possibile dividerla) va incontro ad una segregazione geografica o di altro tipo, per cui si formano due gruppi e gli accoppiamenti non sono più totalmente casuali, ma prevalentemente interni a ciascun gruppo (endogamia), i due gruppi cominciano a divergeremente.