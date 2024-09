Come proteggere le piante dal vento e non far cadere i vasi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 16 settembre 2024) Se amate il giardinaggio pur non avendo un angolo verde da coltivare, probabilmente avrete “sfogato” tutta la vostra passione sul balcone: realizzare una piccola oasi dove circondarsi delle propriepreferite non è certo difficile, a patto di avere un po’ di pazienza e di prendersene cura amorevolmente. Quando però l’estate volge al termine e il tempo cambia, è importante tenere in considerazione il. Moltepossono esserne pesantemente danneggiate, e iche cadono a terra possono rompersi – per non parlare di quelli che volano ai piani di sotto, rivelandosi estremamente pericolosi. Scopriamofare.