Cagliari – Napoli | significato del match e la cosa più bella della gara di ieri

(Di lunedì 16 settembre 2024)– Lapiù? L’assist di Lukaku a Kvaratskhelia: una palla addomesticata con grande classe. E ancora, una partita formidabile di Zambo Anguissa Chesignifica per voi, per me,vs? Chesignifica per voi, per me,vs? Anche voi la vivete el’avete vissuta con una sensazione diversa, un senso di preoccupazione strisciante ma anche di ricordi indelebili di vittorie passate? Penso alla pallonata del Pocho ad Allegri, penso anche, alla fine del secondo tempo, all’invito a fischiare all’arbitro, che diventa subito: “non fischiare” quando la palla rotola verso la rete degli ostici padroni di casa. Ma il ricordo più vicino è, ahimè, quelvsprimavera 2024, quando l’altissimo Juan Jesus perde la marcatura del bassissimo Luvumbo, che segna la rete del pareggio.