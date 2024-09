Bundesliga terza giornata | poker di Dortmund e Leverkusen il Bayern esagera e ne fa sei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 - Nelladinon sbagliano le grandi di Germania: vincono, anzi stravincono, BorussiaMonaco rispettivamente contro Heidenheim, Hoffenheim e Holstein Kiel. Chi frena è il Red Bull Lipsia che non va oltre lo 0-0 contro l'Union Berlino. Negli altri campi successi per il Friburgo di Vincenzo Grifo e compagni contro il Bochum, bene anche Eintracht Francoforte e Werder Brema che vincono in trasferta contro Wolfsburg e Mainz. Ripercorriamo le gare della. Tutte le sfide dellaTerzo turno diche si è aperto con l'anticipo del venerdì tra Borussiae Heidenheim, vinto dai gialloneri per 4-2. I padroni di casa partono forte e all'11' passano: Adeyemi serve Malen, il cui rasoterra buca Muller.