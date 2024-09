Avis Toscana in crescita giovani iscritti | + 15% nei primi sei mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 16 settembre 2024 – Sempre piùdonano sangue in. I nuovi soci under 35 disono cresciuti del + 15% nel primo semestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, iche hanno donato nel medesimo arco temporale sono aumentati del + 8,3%. Sono alcuni tra i dati, incoraggianti, emersi a margine del Forumdi, tenutosi nel weekend del 14 e 15 settembre al Centro studi Cisl di Firenze e focalizzato sulle “buone prassi per una donazione inclusiva”. Nello specifico, nel corso deiseidel 2024, come evidenzia l’ultimo rapporto stilato da,i nuovi sociUnder 35 sono stati 2.201, contro i 1.913 dello stesso periodo dell’anno precedente. Allo stesso tempo, i donatori Under 35 nel periodo preso in esame, sono stati 10.594 contro i 9.762 di un anno fa.