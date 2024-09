Atalanta-Fiorentina 3-2 viola ko in rimonta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – Dopo due sconfitte contro Torino e Inter, l’torna alla vittoria superando per 3-2, tra le mura amiche del Gewiss Stadium, la. Succede tutto nella prima frazione dove ivanno due volte in vantaggio con Martinez Quarta e Kean ma vengono raggiunti prima da Retegui e poi da De Ketelaere, prima che Lookman nel recupero trovi il gol vittoria. La ‘Dea’ sale così a quota 6 in classifica agganciando al 5° posto Verona, Empoli e Napoli, mentre i gigliati, ancora a secco di vittorie, restano fermi al 14° posto con 3 punti come Roma e Bologna. Il primo tiro della partita arriva all’8? ed è di Mandragora che riceve palla dalla sinistra e prova il mancino appena dentro l’area: Carnesecchi c’è e respinge in tuffo. Al quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio.