Aria di derby per tre azzurri

(Di lunedì 16 settembre 2024) Al Castellani arriva la Juventus e c’èdi “” per tre ex Torino ora in forza all’Empoli. Due sono appena arrivati, entrambi in prestito con diritto di riscatto: uno è il 22enne difensore georgiano Saba Sazonov (13 le presenze totali in granata), rimasto però in panchina nelle stracittadine torinesi della passata stagione; l’altro è il 23enne attaccante Pietro Pellegri, che la maglia del Toro l'ha indossata 55 volte (6 i gol e 2 gli assist) e con quella dell’Empoli ha debuttato invece di recente a Bologna. E c’è poi Emmanuel Gyasi, 30enne ghanese nato a Palermo che nel Torino non ha mai esordito tra i pro ma nella Primavera granata è cresciuto, segnando 17 reti in 57 partite.