Alex Telles sull’esperienza nel calcio saudita | In spogliatoio mi hanno chiesto di uscire dalla doccia con l’asciugamano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Álexè recentemente tornato albrasiliano. Dopo aver vestito la maglia dell’Al Nassr, il terzino ha accettato il corteggiamento del Botafogo e ha quindi lasciato la Saudi League dopo appena una stagione. Un periodo breve, ma che gli ha permesso di conoscere da vicino unradicalmente diverso, non solo dal punto di vista tattico, ma anche nel dietro le quinte. In un’intervista a Globoesporte,ha raccontato alcuni aneddoti: “In Arabia le docce sono separate, chiuse. Anche quando ci si cambia i vestiti, la gente usa gli asciugamani”, ha detto. “Sono uscitola prima volta e mi sono comportato normalmente, ma subito midetto ‘non farlo, ai ragazzi non piace, lasciaaddosso'”, ha spiegato.