Aggressioni ad operatori sanitari | Foggia stamani protesta dei medici Per lanciare un messaggio forte e inequivocabile alle Istituzioni tutte | BASTA

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Di seguito il comunicato: Èla sede scelta da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed perun. Le misure da mettere in campo con urgenza devono essere incisive e decisive. L’appuntamento è fissato per le 11,30 in via Martiri di via Fani, nei pressi dell’ingresso di viale Pinto del Policlinico di. Saranno presenti i segretari nazionali di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio e di Cimo-Fesmed, Guido Quici. Hanno, inoltre, aderitospecializzandi e studenti rappresentati da ALS – Associazione Liberi Specializzandi, Giovaniper l’Italia, Area Nuova – Associazione Studentesca e l’organizzazione Cittadinanzattiva. Interverrà il presidente dell’Ordine deidi, Pierluigi De Paolis.