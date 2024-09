WTA Guadalajara 2024 risultati 14 settembre | la finale sarà tra Magdalena Frech ed Olivia Gadecki

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Si sono disputate le semifinali deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 ormai privo di tenniste italiane: l’ultimo atto, in programma nella prossima notte italiana, vedrà opposte la polaccae l’australiana. Nella parte alta del tabellone la polacca, numero 5 del seeding, piega la transalpina Caroline Garcia, testa di serie numero 4, con lo score di 7-6 (4) 7-5 dopo due ore ed otto minuti. Nella prima partita la francese centra il break nel secondo gioco ed allunga sul 3-0 non pesante, annullando poi due occasioni per il controbreak nel quinto game. Nel nono gioco la francese manca due set point ed ai vantaggi cede la battuta all’avversaria. Si va al tiebreak e Garcia scappa sul 3-0, mainfila 5 punti e ribalta la situazione sul 5-3. La polacca tiene gli ultimi due servizi e chiude sul 7-6 (4) dopo 75?.