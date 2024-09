Traffico Roma del 15-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A12Civitavecchia incidente con code tra Cerveteri e Torre in Pietra versolunghe code perincidente sulla via Aurelia in entrata ada Castel di Guido a Malagrotta sulla via Pontina file da Pomezia Nord a Castelno versocode poi sulla disud da Torrenova a raccordo anulare rallentamenti sulla A1Napoli tra Anagni eSud verso Firenze Ed ancora file sulla diramazionenord da Settebagni al Raccordo Anulare si sta in coda poi sulle percorso Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti a tratti code tra Pontina Casilina lungo le due carreggiate è in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.