Tennis Coppa Davis Italia gia qualificata sfida l’Olanda e Sinner tifa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Ultima giornata della fase a gironi dellaper l’, che si presenta oggi in campo controcon in tasca già la qualificazione per le Final 8 di Malaga. In Andalusia la squadra di Filippo Volandri difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. La vittoria di ieri del Brasile sul Belgio (2-1 grazie al successo dei singolaristi Joao Fonseca e Thiago Monteiro) ha spianato all’la strada verso la finalissima di fine novembre. Oggi dunque, Matteo Berrettini e compagni, sotto lo sguardo di Jannik, che è arrivato ieri sera a Bologna per supportare la squadra, scenderanno in campo senza la pressione di dover vincere a tutti i costi, anche se non vorranno certo sfigurare di fronte al pubblico di casa, corso in massa a Bologna perre gli azzurri (l’Unipol Arena è sold out per l’evento).