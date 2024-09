Spari al club di golf di Trump il tycoon portato al sicuro | Fermato un sospetto con zaino e armi L’ombra della violenza scuote ancora Usa 2024

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 15 settembre 2024) Donaldè aldopo che alcuni colpi di pistola sono stati sparati «nelle sue vicinanze». Lo ha fatto sapere il direttorecomunicazionecampagna di, Steven Cheung, senza fornire ulteriori dettagli.si trova in queste ore a Palm Beach, in Florida, ed era impegnato in una partita diquando si è udita una sparatoria fuori dal suo, ilInternationalCourse, ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffocontea. La dinamica dei fatti non è comunquedel tutto chiara. Immediato questa volta l’intervento del Secret Service, accusato a luglio di gravi défaillance per non aver saputo impedire glidi un giovane improvvisato cecchino controad un comizio in Pennsylvania.