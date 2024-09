Pazzesca Yangwang U9 hypercar elettrica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024)U9 è la supercarall'avanguardia del brand, il marchio di BYD votato al lusso e alle prestazioni. Al suo debutto assoluto in Italia, al Salone Auto Torino 2024,U9 mette in evidenza le sue avanzate tecnologie. Dotata della piattaforma e? con quattro motori elettrici indipendenti, con una potenza totale di oltre 1.300 CV e una coppia massima di 1.680 Nm,U9 raggiunge i 100 km/h in 2,36 secondi. Il sistema di controllo attivo del telaio DiSus-X garantisce stabilità e sicurezza; le sospensioni regolabili con escursione fino a 75 mm migliorano l'agilità e il comfort. La batteria Blade di nuova generazione supporta una potenza di carica di picco di 500 kW, per consentire una ricarica rapida e incrementare l'autonomia del veicolo, mentre l'aerodinamica avanzata migliora l'efficienza e le prestazioni.