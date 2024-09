Nuove istruzioni INPS su permessi 104 e congedo | attenzione ai pagamenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) I lavoratori con 104 possono usufruire di alcune agevolazioni sul lavoro, compresie congedi straordinari: l’chiarisce alcuni punti relativamente ai. La Legge 104/92 in Italia stabilisce alcune agevolazioni per i lavoratori portatori di handicap o per coloro che si prendano cura di persone con disabilità. Tali agevolazioni possono essere sia di tipo fiscale che lavorativo. I lavoratori con 104 hanno diritto aretribuiti e congedi straordinari, ma chi paga? (Cityrumors.it)Da un punto di vista fiscale, ad esempio, i disabili possono usufruire di una detrazione Irpef oppure dell’acquisto di veicoli o dispositivi elettronici con Iva agevolata al 4%. In altri casi ancora si può beneficiare anche dell’esenzione dal pagamento del bollo auto.