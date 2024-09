Napoli turista colpita da un vaso caduto dall’alto | gravissima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Un pomeriggio di tranquilla vacanza asi è trasformato in tragedia per una coppia di turisti padovani, dopo che un oggetto pesante è, colpendo in testa la donna. L’incidente è avvenuto nei Quartieri Spagnoli, zona molto frequentata da visitatori, ma ancora non è chiaro cosa abbia provocato il dramma. Secondo alcune fonti, potrebbe trattarsi da un, anche se non ci sono conferme ufficiali.Leggi anche: Mamma e figlia trovate morte abbracciate: il malessere dietro il terribile gesto di Susanna Le urla e la disperazione hanno immediatamente scosso l’ambiente circostante, mentre la donna, immobile a terra, perdeva sangue sull’asfalto. La vittima, in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno diagnosticato una emorragia subaracnoidea con edema cerebrale diffuso.