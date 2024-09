Matrimonio e Memoria Giovane sposa inaugura la targa per Hayami

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Festa di pace, amore equella andata in scena ieri pomeriggio nel fivizzanese. Una festa internazionale, come è internazionale la libertà. Unche ha rinsaldato, con un’occasione felice, i legami con l’America e una comunità speciale, quella dei Nisei. Beatrice Giorgi, una ragazza di 30 anni di San Terenzo Monti, non ha mai conosciuto la bisnonna paterna Irene che all’età di 39 anni assieme alle figlie Elsa,13 anni, Lina 15 e Giuseppina di 10 anni furono uccise il 19 agosto del 1944 dalle SS di Walter Reder. Le ha potute vedere, conoscerne i volti solamente in fotografia e ne conserva le immagini in un quadro che tiene appeso nella cappella privata del resort “Podere Beatrice“ di cui lei è la titolare: un luogo ameno e a pochi passi dal locale Museo della Cultura della