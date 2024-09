Lutto nel cinema e nella musica Michaela morta a 29 anni | su di lei libri e film Giallo sulle cause

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2024)era nata il 6 gennaio 1995 ed è stata una ballerina di fama mondiale, la cui vita e carriera sono state un simbolo di resilienza e speranza. L’artista èil 13 settembre 2024, all’età di 29, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e ammirata. La sua famiglia ha descritto la sua morte come “improvvisa” e ha chiesto che, in sua memoria, vengano fatte donazioni a War Child, un’organizzazione che ha significato molto per. La sua storia inizia nel contesto drammatico della guerra civile in Sierra Leone, dove ha perso entrambi i genitori in giovane età. >> “Addio leggenda”.nello sport italiano, se ne va uno dei più campioni grandi.