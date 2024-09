Lo hanno preso! rintracciato pirata della strada che ha ucciso Daniela Caucci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilche ha travolto e, settantaquattrenne, è stato finalmente individuato dalla polizia di Stato. L’incidente è avvenuto in via Axia a Tarquinia, provincia di Viterbo, nella mattinata di sabato 14 settembre. Grazie alle testimonianze di alcuni presenti e alle riprese delle telecamere di sorveglianza, cheimmortalato il veicolo coinvolto, gli agenti sono riusciti a risalire al modello e alla targa del furgone. Identificato il responsabile Dopo le indagini, la polizia è riuscita a identificare l’autista del furgone, che è stato raggiunto dalle forze dell’ordine. L’uomo, interrogato, avrebbe dichiarato di non essersi accorto di aver colpito la donna. Attualmente è indagato a piede libero per omicidiole e potrebbe affrontare anche l’accusa di omissione di soccorso.