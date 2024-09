LIVE Italia-Portogallo 0-3 Europei beach soccer 2024 in DIRETTA | i lusitani scappano via nel punteggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1? Zurlo ci prova in rovesciata, palla fuori di poco. -2? Giù Giordani, il quale si tocca il volto.che non riesce a trovare il viatico per andare a segno. -3? GOL! JORDAN! Altra conclusione dalla distanza che trafigge Casapieri, col mancino il numero 5 lusitano trova l’angolino.0-3! -4? Leo Martins prova a scavalcare Casapieri con un pallonetto dalla distanza, palla di soffio a lato. -5? Ci prova Casapieri dalla distanza, para il portiere portoghese. -6? Punizione battuta da Lourenço, Casapieri devia in corner. -6? GOL! LOURENCO! Azione spettacolare dei: tocco di Lourenço per Ruben, il quale al volo serve nuovamente il numero 3 portoghese che, in sforbiciata, trova il 2-0.