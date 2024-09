L' incredibile donna che ha rivoluzionato per sempre la cucina contemporanea degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 15 settembre 2024) Alice Waters nasce il 28 aprile 1944 a Chatham, New Jersey ed è una nota ristoratrice, chef, e saggista statunitense, attivista per l'educazione alimentare e proprietaria del celebre ristorante Chez Panisse di Berkeley, in California. È tra i principali sostenitori del movimento slow food oltreoceano, la prima vera antitesi salutare all'ubiquo fast food nel grande paese. Ritratto di Alice Waters, gli inizi Come molti professionisti della cultura gastronomica del suo tempo, anche Alice Waters studia cultura francese all'Università di Berkeley, conseguendo la laurea nel 1967. Partecipa al Free Speech Movementanni Sessanta; si batte contro il bando dell'attività politica negli atenei, e fa parte del movimento contro la partecipazioneUSA nel conflitto in Vietnam.