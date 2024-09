La Banca del cervello | Studiamo l’Alzheimer con 52 campioni umani Siamo gli unici in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Un totale di 52 cervelli e oltre 50mila provette con sangue, cellule e Dna. Un patrimonio inestimabile quello custodito nelladeldi Abbiategrasso, l’unica bioine una delle poche in Europa a studiare e conservare tessuto cerebrale umano.preziosi che hanno permesso di pubblicare più di cento articoli su riviste internazionali, con l’obiettivo principale di analizzare lo sviluppo della malattia di Alzheimer. "Come le banche, posfare dei “prestiti” ad altri centri di ricerca", racconta Antonio Guaita, 75 anni, geriatra e direttore della Fondazione Golgi Cenci, l’ente che gestisce il progetto. "I tessuti cerebrali vengono in parte inclusi in paraffina e studiati al microscopio, in parte congelati a -80 °C per studi biochimici". Ilviene espiantato entro trenta ore dalla morte, per preservarne l’integrità.